ترامب يؤكد تمسكه ببدء فرض الرسوم الجمركية الجديدة أول أغسطس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمسكه ببدء فرض الرسوم الجمركية المرتفعة في الأول من أغسطس المقبل.

وكتب ترامب، على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إنه لا يوجد تغيير في هذا الموعد.. لن يكون هناك تغيير.. بمعنى آخر كل الأموال ستكون مستحقة وسيتم دفعها اعتبارا من 1 أغسطس 2025، مضيفا أنه "لن يكون هناك أي تمديد" للمهلة.

لكن ترامب لم يبدو متمسكا بهذا الموعد، بعد ساعات من بث منشوره على منصة التواصل الاجتماعي.

فعندما سئل عما إذا كان تاريخ أول أغسطس ملزما، قالت ترامب أمام الصحفيين: "أقول إنه (الموعد) صارما لكن ليس صارما بنسبة 100%.. إذا اتصلوا بنا وقالوا إننا نرغب في اتباع نهج مختلف، فسنكون منفتحين على ذلك".

ويوم الاثنين، نشر ترامب، أكثر من 12 رسالة إلى العديد من الدول تتضمن تفاصيل خططه الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.

وفي البداية، ركز ترامب، على الواردات من الدول الآسيوية، وخاصةً دول جنوب شرق آسيا.

وأبلغ كلا من رئيس وزراء اليابان ورئيس كوريا الجنوبية، اعتزامه فرض رسوم بنسبة 25% على منتجات بلديهما اعتبارا من أول أغسطس المقبل.