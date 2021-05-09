قال الفنان محي إسماعيل، إنه يخاف مما يدور بداخله من تناقضات ما يجعله يرتكب خطايا، متابعًا: «أنا بخاف من نفسي جوايا عواصف وبراكين زوابع حجات كتير مبقدرش أسيطر عليها فارتكب خطيئة».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن محاولته لإبراز نفسه عندما التقى بالشاعر صلاح جاهين كان خطيئة، معقبًا: «حاولت أعمل فيلسوف وفاهم أمام العملاق صلاح جاهين بس عيب أقعد قدام عملاق وأعمل فاهم».

ووصف نفسه أنه الشيطان نفسه في كل تصرفاته، مضيفًا أن الشيطان أحيانًا ينتصر عليه لكنه يعاود الانتصار عليه مرة أخرى.

وأكد أن جميع البشر خطائون إلا أنهم يحاولون تقويم أنفسهم، معلقًا على الألقاب التي ينادى بها، أن الجمهور هو من أطلقها عليه، بسبب تاريخه الفني لمدة 50 عامًا.

وأوضح أنه قدم 17 فيلمًا ناقش 17 أزمة نفسية وقضية بمنهج علمي، ذاكرًا أنه أحيانًا يشعر بالغرور لأنه بشر وجميع البشر يعانون من نواقص في شخصياتهم.