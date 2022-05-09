رئيس وزراء سنغافورة يبدأ زيارة عمل إلى واشنطن غدا

ذكر مكتب رئيس الحكومة السنغافورية، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء، لي هسين لونج، سيبدأ زيارة عمل تستغرق خمسة أيام إلى واشنطن العاصمة؛ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، لحضور القمة الخاصة بين الآسيان والولايات المتحدة.

وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أنه من المقرر أن تستمر رحلة لونج من 10 إلى 14 مايو الجاري؛ حيث سيلتقي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بجانب العديد من قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، والذين من المنتظر أن يستضيفهم بايدن على العشاء في 12 مايو، على أن يعقدوا اجتماعا معه في اليوم التالي.

وأضاف المكتب الحكومي - في بيان صحفي - إنه من المقرر أن يستعرض القادة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الحالية بين الآسيان والولايات المتحدة، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الآسيان والولايات المتحدة في المستقبل، كما أنهم سيتبادلون وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية.

كما تستضيف كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي لونج وغيره من قادة الآسيان في غداء عمل، بجانب مشاركتهم في وجبة غداء مع قادة الكونجرس الأمريكي تستضيفها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

تجدر الإشارة إلى أنها تعتبر القمة الخاصة الثانية بين رئيس الولايات المتحدة وزعماء الآسيان منذ عام 2016، والتي ستقام على الزخم المكتسب من القمة التاسعة بين الآسيان والولايات المتحدة التي عقدت فعليًا في أكتوبر 2021 بمشاركة بايدن.