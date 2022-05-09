قطر تنفي في بيان رسمي استضافة نهائي دوري الأبطال

نفى الاتحاد القطري لكرة القدم نفيًا قاطعًا الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة، حول استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخته الجارية لموسم 2021-2022.

وجاء في بيان رسمي من الاتحاد القطري: "ننفي ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة عن استضافته المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا 2022".

وأضاف: "يؤكد الاتحاد القطري لكرة القدم أنه لم يتم التطرق بالحديث عن هذا الأمر مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر أي من القنوات أو المخاطبات الرسمية ".

وأكد الاتحاد القطري في ختام بيانه على اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربطه بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعمقها والممتدة منذ سنوات تحت مظلة اتفاقيات التعاون المبرمة بين الطرفين.

يُذكر أن قطر قد استضافت نهائي السوبر الإفريقي في السنوات الأربع الماضية، لكنه لم يسبق لها استضافة أي مسابقة إفريقية أخرى.