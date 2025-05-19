نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بصحة والده

نشر أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عبر صفحته على "فيسبوك"، صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلّق قائلاً: «نيابة عن عائلة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أتقدم بخالص التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الشاملة واهتمامه الدائم بصحة والدي، وحرصه على الاتصال به بين الحين والآخر للاطمئنان عليه والتحدث معه».

وأضاف: «كانت مكالمة اليوم دفعة قوية لحالة والدي النفسية، ومنحته شعورًا بأنه ليس منسيًا، بل حاضر في وجدان رأس الدولة، رغم كثرة المسؤوليات والمهام الجسيمة الملقاة على عاتقه. بكل مشاعر الفخر والتقدير والامتنان، شكرًا سيادة الرئيس».