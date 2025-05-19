وزير البترول: ندعم التوسع الخارجي لشركة الحفر المصرية وتنمية أعمالها في السعودية والكويت

العمالة المدربة واسطول الحفارات والنجاحات السابقة دعائم أساسية للتوسع الإقليمي

رئيس شركة الحفر المصرية EDC:

ارامكو السعودية تشيد بالأداء القياسي لشركة الحفر المصرية في آخر ثلاث سنوات

10 حفارات تابعة للحفر المصرية تعمل بالسوق السعودي

69 جهاز للشركة لحفر آبار البترول والغاز في مصر والسعودية والكويت



أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة الحفر المصرية EDC تعد من الأسماء البارزة في مجال حفر آبار البترول والغاز البرية والبحرية على المستوى الإقليمي، حيث سجلت نجاحات ملموسة في كل من المملكة العربية السعودية والكويت، موضحا أن تواجدها في هذه الأسواق يعكس قدرتها على العمل بكفاءة عالية وتميز أسطولها من أجهزة الحفر والعنصر البشري لديها.

وأضاف بدوي، خلال الجمعية العامة للشركة، أن الوزارة تدعم خطط شركة الحفر المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية، مع التركيز على تعزيز وجودها في السعودية والكويت، وفتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الشركة تمتلك مميزات تنافسية قوية تؤهلها للتوسع، في مقدمتها ريادتها في السوق المحلي، وخبرتها الواسعة في التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر، إلى جانب أسطولها المتكامل من أجهزة الحفر البرية والبحرية، وسجلها الناجح في العمل الخارجي مع مؤسسات كبرى مثل أرامكو السعودية و KOC الكويتية.

كما شدد الوزير على أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول متمثلة في أجهزة الحفر خاصة مع الدور المتعاظم للشركة في تنفيذ محاور عمل استراتيجية الوزارة المتعلقة بزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية أو تعزيز الشراكات الخارجية.

ووجه الوزير كذلك بالاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل في هذا المجال شديد التخصص، والعمل على إعداد وتأهيل كوادر جديدة لدعم تنافسية الشركة ونجاحها.

كما أشار الوزير إلى ضرورة الآخذ بالدروس المستفادة في مجال السلامة، ومراجعة أي وقائع بما يضمن بيئة عمل آمنة.

ووجه المهندس كريم بدوي الشكر لكافة العاملين بالشركة، مؤكدًا أن العنصر البشري هو كلمة السر في نجاح خطة التوسع للشركة بشكل أكبر خارج مصر.

واستعرض المهندس أسامة كامل رئيس الشركة أهم مؤشرات الأداء حيث أشار إلى أن الشركة اتخذت خطوات جادة تستهدف التوسع وتنمیة حجم أعمالھا خارج مصر من خلال التعاون مع عملاء جدد وعقد شراكات تستھدف أسواقاً جديدة للشركة في دول الھند والإمارات العربیة المتحدة وقطر وسلطنة عُمان وتركیا والجزائر ومنطقة غرب أفریقیا والبرازيل وتايلاند، كما تستهدف التوسع بالسعودية والكويت.

ولفت إلىامتلاك وإدارة الشركة، أسطول متكامل یضم 69 جھازا لحفر وصیانة آبار البترول والغاز البرية والبحرية بحجم عمالة يبلغ نحو 6 آلاف عامل وفنى ومھندس فى مناطق عملها الحالية في مصر والسعودیة والكویت، وخلال عام 2024 نجحت الشركة فى حفر ما يناهز 200 بئر جديدة وصيانة وإصلاح أكثر من 600 بئر، وإضافة جھازى حفر بریین إلى أسطولھا، تستخدم أحدث ما توصلت إلیه تقنیات الحفر مع الحفاظ على مؤشرات أداء السلامة بمعدلات تفوق المتوسطات العالمیة حيث لم يتم تسجيل أي إصابات مضيعة للوقت أثناء عمل أجهزة الحفر، وتحرص الشركة على عمل مراجعات مستمرة لمنظومة السلامة بالأجهزة عبر جهة خارجية معتمدة.

وخارجيا، ذكر المهندس أسامة كامل، أن شركة الحفر والخدمات البترولیة وھي شركة تابعة لشركة الحفر المصریة بالسعودیة قد حافظت على أدائھا المتمیز لدى شركة أرامكو السعودیة، حيث تعمل عشرة أجهزة حفر برية وبحرية تابعة للشركة في مناطق عدة من المملكة، وحاز جهاز الحفر البري EDC 45 على جائزة تميز من ارامكو عام 2024 استمراراً لتميز أجهزة الحفر المصرية سنويا بين الأجهزة العاملة مع مؤسسة ارامكو، كما حققت الشركة متوسطًا بلغ 2ر97% فى مؤشر كفاءة أداء الأجھزة خلال السنوات الثلاث الماضیة وذلك وفقاً لتقاریر أرامكو التي اشادت رسمياً بالاداء القياسي لأجهزة الحفر المصرية، ما یعكس التزام الشركة المستمر بالتمیز التشغیلي والجودة العالیة، فيما واصلت شركة الحفر المصرية تميزها في السوق الكويتية وحازت كذلك شهادة تميز.

وفيما يخص المؤشرات المالیة، بلغت إیرادات الشركة خلال العام نحو 406 ملیون دولار، وفى إطار الالتزام بتنمیة قدرات ومهارات الكوادر البشریة، قامت الشركة بتنفیذ برامج تدریب وتأھیل للمھندسین حدیثى التخرج لضمان استمراریة توافر الكفاءات المؤھلة، ويعد مركز التدریب التابع لشركة الحفر المصریة أحد أبرز مراكز التدریب المتخصصة فى القطاع، حيث یحظى باعتمادات دولیة ویقوم بتقدیم برامج تدریبیة وفقاً لأحدث المعاییر العالمیة بما یسھم في تعزیز كفاءة العاملین بالشركة.

حضر الجمعية الجيولوجى علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس اشرف بهاء الدين رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والأستاذ أحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي والمهندس تامر ادريس نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.