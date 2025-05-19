فوز نيكوشور دان في انتخابات رئاسة رومانيا متقدّمًا على جورج سيميون بنسبة 54%

أظهرت بيانات انتخابية شبه نهائية فوز المرشح المؤيد للاتحاد الأوروبي في جولة الإعادة الحاسمة للانتخابات الرئاسية في رومانيا، متقدما على منافسه القومي اليميني المتطرف، في سباق محموم اعتبره كثيرون خيارا جيوسياسيا بين الشرق والغرب.

وتنافس في هذه الجولة كل من جورج سيميون / 38 عاما/ وزعيم حزب "تحالف وحدة الرومانيين" اليميني المتطرف، ورئيس بلدية بوخارست الحالي نيكوشور دان. وجاءت الانتخابات بعد أشهر من إلغاء الاستحقاق الرئاسي السابق، الذي أدخل رومانيا في أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.

وبعد فرز 5ر10 ملايين صوت من أصل 6ر11 مليون، تصدر دان النتائج بنسبة 32ر54% من الأصوات، بينما حصل سيميون على 68ر45%، وفقا للبيانات الرسمية.