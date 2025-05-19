استشهاد 148 فلسطينيا خلال 24 ساعة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 148 شخصا، وذلك بعد استشهاد خمسة فلسطيين وإصابة آخرين الليلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين باستشهاد خمسة مواطنين فلسطينين وإصابة آخرين جراء قصف القوات الإسرائيلية لمنزل يعود لعائلة "أبو الروس"، بمحيط مدينة حمد شمال غرب خان يونس.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان أن طائرات إسرائيلية بدون طيار استهدفت تجمعا للفلسطينيين أثناء قيامهم بحفر بئر مياه في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة. وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح.

وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة تجعل الدفاع المدني، الذي يعاني من شح الموارد، غير قادر على الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي يطلقها المواطنون.

وأوضح بصل أن 75% من جميع سيارات الدفاع المدني في غزة توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود، مشيراً إلى أن أزمة الوقود تتفاقم يومياً.

وحذر من توقف كافة خدمات سيارات الدفاع المدني خلال الـ72 ساعة القادمة، وعدم قدرة الطواقم على تنفيذ مهامها الإنسانية بسبب عدم توفر الحد الأدنى من الوقود اللازم لتشغيلها.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، بدء اجتياح بري جديد في عدة مناطق داخل القطاع، في تصعيد خطير ضمن "حرب الإبادة" المتواصلة منذ نحو 19 شهرا، بحسب "وفا".