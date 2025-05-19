الخارجية التركية: توسيع إسرائيل لهجماتها في غزة يظهر عدم رغبتها بالسلام الدائم



أكدت وزارة الخارجية التركية أن توسيع إسرائيل لهجماتها في قطاع غزة يظهر أنه ليس لديها أي نية لتحقيق السلام الدائم.



وقالت الخارجية التركية في بيان: "في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات، يأتي توسيع إسرائيل لهجماتها على غزة ليقوض كل الجهود الرامية إلى ضمان السلام والاستقرار. وقد أظهر هذا الوضع مرة أخرى أن إسرائيل غير راغبة في تحقيق سلام دائم".



وأضاف البيان: "نحن نؤكد مجددا دعوتنا إلى الوقف الفوري للعمليات في مختلف أنحاء غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ووقف إطلاق النار الفوري".

وشددت الخارجية التركية على أنه من "الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات فعالة وحاسمة ضد إسرائيل من أجل إرساء السلام والأمن الإقليميين". داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تتوافق مع التزاماته القانونية والإنسانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بدء عملية برية واسعة في أنحاء شمال وجنوب قطاع غزة ضمن عملية "عربات جدعون".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر بوتيرة عنيفة، في ظل تصعيد عسكري متزايد وأزمة إنسانية غير مسبوقة، فيما بلغ عدد القتلى والإصابات منذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي، 3193 قتيلا و8993 إصابة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 53339 قتيلا و121034 إصابة.