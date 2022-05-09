فرح الديباني: حلمي بعد 5 سنوات غناء دور ملكة مصر في أوبرا عايدة

قالت المطربة الأوبرالية المصرية فرح الديباني، التي غنّت النشيد الوطني الفرنسي في حفل فوز إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، إنّها تحلم بعد خمس سنوات بغناء دور ملكة مصر في أوبرا عايدة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنّ لديها الكثير من الشغف لتقديم هذا الدور، معتبرة نفسها ستكون جاهزة لهذا الدور بعد مرور الخمس سنوات.

وأشارت إلى أنّ هذا الطموح هو القمة في أوبرا عايدة، معتبرة أن كثرة تقديم هذا العمل أصاب البعض بحالة من الممل منها، بينما أشارت إلى أنّ هناك الكثير من طرق التجديد التي يمكن إدخالها على هذا الفن.

وخطفت فرح الديباني الأنظار، قبل أسابيع، في حفل فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، حين أدت النشيد الوطني الفرنسي بعد خطاب النصر لماكرون الذي حياها وقبل يدها وسط تصفيق وهتافات الحضور.