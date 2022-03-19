دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات فورية لفتح الموانئ الأوكرانية من أجل تصدير القمح، والحيلولة دون حدوث أزمة غذاء عالمية.

وقال زيلينسكي - في منشور عبر قناته الرسمية على تطبيق "تليجرام"، نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية - "من المهم منع حدوث أزمة غذاء في العالم بسبب الإجراءات العدوانية لروسيا.. يجب اتخاذ إجراءات فورية لفتح الموانئ الأوكرانية لصادرات القمح".

كما رحب الرئيس الأوكراني بزيارة رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال إلى مدينة أوديسا الساحلية اليوم، قائلًا: "أقدر الموقف الجريء لرئيس المجلس الأوروبي وتواجده شخصيا في أوديسا.. ممتن لدعم بلادنا المستمر من جانب الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات".

وخلال زيارته لأوديسا، التقى رئيس المجلس الأوروبي برئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيمهال.

وقال زيلينسكى، في كلمته بمناسبة الانتصار على ألمانيا النازية فى الحرب العالمية الثانية، وأوردتها وكالة "يوكرينفورم" الأوركرانية اليوم /الاثنين/، "نحارب اليوم في ذكرى الانتصار على النازية من أجل تحقيق انتصار جديد".

وأضاف "الأوكرانيون شعب حر، قاتل للدفاع عن أرضه عدة مرات على مر التاريخ، ولديه مساره الخاص، ولن يترك لأحد أي جزء من أراضيه أو تاريخه".