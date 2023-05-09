سفيرة البحرين تشارك في فعالية إحياء ذكرى النكبة ويوم الأسير الفلسطيني بجامعة الدول العربية

شاركت سفيرة مملكة البحرين في مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية فوزية بنت عبد الله زينل، اليوم، في الفعالية التي نظمتها الجامعة بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، لإحياء ذكرى نكبة فلسطين ويوم الأسير الفلسطيني.

وأكدت السفيرة البحرينية على موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس مبدأ حل الدولتين، وفقًا لمبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وعقدت الاحتفالية برئاسة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع شئون فلسطين والأراضي المحتلة سعيد أبو علي، وبمشاركة عدد من السفراء والمسئولين العرب.

وعلى هامش الفعالية، قامت سفيرة مملكة البحرين في مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية فوزية بنت عبد الله زينل، بجولة في معرض الصور الوثائقي حول النكبة.