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أسوان يقيم معسكرا بالإسماعيلية

الشروق
نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 11:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 11:37 م

وافق مجلس إدارة نادى أسوان الرياضي برئاسة الشافعي صالح، على طلب لجنة الكرة والمدير الفني أيمن الرمادى بإقامة معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية لفريق الكرة الأول.

ويقيم نادي أسوان معسكر بالإسماعيلية لمدة 3 أيام من 9 إلى 11 مايو لمواصلة الاستعداد لمباريات الأسابيع الأخيرة لبطولة الدورى الممتاز.

كما يرغب المدرب أيمن الرمادي في رفع معدلات التركيز لدى اللاعبين والعمل على تجهيز كل عناصر القائمة دفاعيا وهجوميا بعد ظهور الكثير من اللاعبين بشكل مميز فى مباراة الدورى الأخيرة والفوز على المصرى والأداء القوى أمام الداخلية بكأس مصر.


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