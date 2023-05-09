تغريم دونالد ترامب لإدانته بالإعتداء الجنسي في دعوى مدنية

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أدانت هيئة محلفين محكمة مدنية في نيويورك، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية اعتداء جنسي على الكاتبة والصحفية الأمريكية إي. جين كارول في متجر بمانهاتن خلال تسعينيات القرن الماضي، لكنها نفت مسؤوليته عن اغتصابها المزعوم.

وقررت هيئة المحلفين تغريم ترامب 5 ملايين دولار كتعويض عن الاعتداء والتشهير، بحسب شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وردا على سؤال بمذكرة الحكم عما إذا كانت كارول أثبتت "بغالبية الأدلة" أن ترامب اغتصبها، نفت هيئة المحلفين المكونة من تسعة أشخاص الأمر. وبخصوص الاعتداء الجنسي، أكدت هيئة المحلفين الأمر.

واعتمدت كارول على كلا الادعائين لدعم قضيتها.

ووجدت هيئة المحلفين المكونة من 6 و3 نساء أن ترامب قد شهّر بها من خلال وصف ادعاءاتها بأنها "خدعة" و"احتيال".

واختتمت أمس المرافعات في قضية تنظر فيها محكمة مدنية، وتتهم فيها كارول الرئيس السابق باغتصابها والتشهير بها.

وحض وكلاء الدفاع عن كارول الأعضاء التسعة في هيئة محلفي المحكمة المدنية التي تنظر في القضية في نيويورك على إدانة الملياردير الجمهوري.

وقالت روبرتا كابلان محامية إي. جين كارول خلال المرافعات الختامية أمام محكمة مانهاتن الفدرالية: "لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس السابق".

ولم يحاكم ترامب جنائيا، ونفى مرارا صحة الاتهامات الموجهة إليه، وغالبا ما يردد بأن كارول "ليست من النوع المفضل لديه"، على حد تعبيره.