السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

قررت السعودية، اليوم الثلاثاء، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا، وذلك بعد موافقة وزراء خارجية الدول العربية على عودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة الأحد الماضي.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية " انطلاقاً من روابط الأخوة التي تجمع شعبي السعودية وسوريا، وحرصا على الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبالأخذ في مجلس وزراء خارجية الدول العربية باستئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس الجامعة، وعملاً منها بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والمواثيق والأعراف الدولية، قررت المملكة استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا".



ومنذ ساعات، رحب مجلس الوزراء السعودي بقرار استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة العربية، مؤكدا على حرص المملكة على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.



وكان مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قرر "استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من 7 مايو2023".