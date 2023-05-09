 توريد 88 ألفا و581 طن قمح إلى صوامع كفر الشيخ - بوابة الشروق
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توريد 88 ألفا و581 طن قمح إلى صوامع كفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 1:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 1:04 م

قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، إن استلام القمح المحلى خلال موسم 2023 الحالي، يجري في 22 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأكد "الهابط"، أن محافظ كفر الشيخ وجه بتنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

وأشار إلى أن إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، بلغ 88 ألفا و581 طن قمح.

وأوضح الدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بلغت 214 ألفًا و 868 فدانًا، منهم 350 حقلا إرشاديا على مساحة 350 فدانًا.

وأضاف أن متوسط إنتاج الحقول الإرشادية من 21 إردبا لـ26 إردبا للفدان، موضحا أن متوسط عام الإنتاج المتوقع للفدان 18 إردبا؛ نظرا لارتفاع نسبة الملوحة في الأراضي القريبة من البحر المتوسط، حيث تم استحداث بعض الأصناف والتقاوي الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية (سخا 95 – مصر 3 – مصر 4 – جيزة 171 – سدس 14)؛ لزيادة إنتاجية الفدان.

وأشار إلى حصاد 61 ألف فدان مزروعة بالقمح حتى الآن من إجمالي المساحة المزروعة بالقمح بالمحافظة.

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