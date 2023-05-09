ضبط طرفي مشاجرة بين مالكي محلات في البحر الأحمر

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طرفى مشاجرة بين مالكى محلات بالبحر الأحمر لخلافات بينهما.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، بحدوث مشاجرة بين اثنين من مالكى المحلات بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

بالفحص تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول: (مالك محل مواد غذائية، وآخران)، طرف ثان: (مالك محل منظفات وآخران) بدائرة القسم إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلاً من الطرفين على الآخر بالضرب بالأيدى مما أدى إلى حدوث إصابة إثنين من الطرف الثانى بكدمات متفرقة بالجسم.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.