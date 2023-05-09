تداول العديد من مستخدمي موقع "فيسبوك"، صورا ترصد ما سموه احتفالات الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، بمناسبة تتويجه ملكا على العرش، خلفا لوالدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، على أحد الشواطئ ومرتديا ملابس "كاجوال" ملونة، ويتناول مشروبات.

وتبين أن مصدر الصور حساب على فيسبوك باسم "Guy Gold"،ولكنها غير حقيقية، ومصنوعة بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي "AI BRAND".

ويتميز حساب Guy Gold، بنشر صور مُصنعة بالذكاء الاصطناعي منها "قُبلة" تجمع الرئيسين الأمريكيين السابق والحالي دونالد ترامب وجو بايدن، وأخرى لتشارلز نفسه يتناول البرجر.

وبالتدقيق يمكنك رؤية أن ملامح الوجوه في الصور غير طبيعية، كما أن ملامح الشخصيات تبدو غير حقيقية.

كما لم ينشر أو يذكر أي حساب رسمي خاص بالعائلة الملكية البريطانية، شيئا عن تلك الاحتفالات، رغم نشره كل وأدق التفاصيل بخصوص حفل التتويج الذي تم السبت الماضي.

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يذكر أن بريطانيا، نظمت السبت الماضي، حفلًا ضخمًا؛ لتتويج ملكها الجديد تشارلز الثالث، بحضور نحو 90 حاكمًا ورئيسًا وملكًا من حول العالم.