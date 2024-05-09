سفينة تحمل مئات الأطنان من المساعدات تغادر قبرص متجهة لغزة

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أعلن مسئولون أن سفينة شحن تحمل مئات الأطنان من المساعدات للسكان المدنيين في غزة، غادرت ميناء لارنكا القبرصي.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية جيانيس أنتونيو، عبر الإذاعة اليوم الخميس، إن السفينة ساجامور تنتقل مساعدات مطلوبة بشدة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وقبرص، وسوف تصل قريبا إلى غزة.

وأضاف "بحلول الوقت الذي تصل فيه السفينة (إلى غزة)، سوف يكون الرصيف الذي تشيده الولايات المتحدة جاهزا أيضا".

وتقيم الولايات المتحدة ميناء مؤقتا قبالة ساحل قطاع غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

ومن المتوقع الانتهاء من الرصيف اليوم الخميس.

ولا يوجد لدى غزة موانئ عميقة بما يكفي للسماح برسوم السفن الكبيرة التي تنقل المساعدات.