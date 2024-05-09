ختام امتحانات النقل الثانوي والقراءات في الأزهر بمطروح

أنهى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في الأزهر الشريف بفروعه "الأدبي - العلمي"، بالإضافة إلى طلاب معاهد القراءات، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وقام الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح، بزيارة لجنة بنين مطروح النموذجية، برفقة الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، حيث قام بتفقد انضباط اللجان واستمع لملاحظات الطلاب حول مستوى الأسئلة، وأكد الطلاب أن الأسئلة كانت مطابقة للمناهج الدراسية.

وأشار إلى أهمية الدقة والشفافية في تقدير الدرجات، مع التركيز على مصلحة الطلاب في المقام الأول، وشدد على ضرورة احترام المواعيد المحددة لإعلان النتائج.

وفي هذا السياق، أدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحاناتهم في مواد الأدب والنصوص والمطالعة، والثقافة الإسلامية والعروض والقافية، والجبر، بينما أدى طلاب معاهد القراءات امتحاناتهم اليوم الختامي في مواد الأدب والنصوص، ورسم القرآن الكريم.