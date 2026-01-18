 مقتل 15 شخصا ونزوح الآلاف جراء حرائق غابات تجتاح وسط وجنوب تشيلي - بوابة الشروق
الأحد 18 يناير 2026
مقتل 15 شخصا ونزوح الآلاف جراء حرائق غابات تجتاح وسط وجنوب تشيلي

بينكو، تشيلي (أ ب)
نشر في: الأحد 18 يناير 2026 - 9:28 م | آخر تحديث: الأحد 18 يناير 2026 - 9:28 م

أعلنت السلطات التشيلية، اليوم الأحد، أن حرائق الغابات التي تجتاح وسط وجنوب البلاد أسفرت عن مقتل 15 شخصاً على الأقل، وأتت على آلاف الأفدنة من الغابات ودمرت عشرات المنازل، في وقت تعاني فيه تشيلي من موجة حر خانقة.

وأعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريك حالة الكارثة في منطقة بيوبيو بوسط البلاد ومنطقة نيوبلي المجاورة، على بعد حوالي 500 كيلومتر (300 ميل) جنوب العاصمة سانتياجو.

ووفقاً لوزير الأمن التشيلي لويس كورديرو، فإن هذا التوصيف الطارئ (حالة الكارثة) يسمح بتنسيق أكبر مع المؤسسة العسكرية للسيطرة على 24 حريقا غابات استعرت حتى الآن في 8500 هكتار (21000 فدان)، مما دفع 50 ألف شخص إلى الإخلاء.

وقال بوريك في منشور عبر منصة "إكس" إن "كل الموارد متاحة".

وأفاد مسؤولون محليون بأن الدمار اجتاح المناطق المتضررة لساعات طوال اليوم الأحد، وسط انتقادات لغياب الدعم الحكومي المركزي."

