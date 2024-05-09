محافظ كفرالشيخ: تقديم خدمات طبية لـ1209 مواطنين بقافلة طبية مجانية في بلطيم

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ1209 مواطنين بالقافلة الطبية المجانية بقرية الحنفى، بمركز بلطيم، كما تضمنت إجراء 220 تحليلا طبيا، و199 فحصا طبيا لـ99 مواطنا، وتحويل 4 مرضى إلى إحدى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن القوافل الطبية من أهم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث توفر خدمات طبية متميزة للمواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة، في ضوء اهتمام الدولة بالقطاع الطبي، من خلال تقديم الخدمات الصحية بالقرى والأماكن المستهدفة، والكشف المبكر والعلاج المجاني للأمراض المختلفة، فضلًا عن نشر الوعي الصحي من خلال تنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بأهمية النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه القوافل تساهم في تحسين مستوى الصحة العامة فى المجتمعات الريفية، وتخفف من عبء السفر على المواطنين لتلقى العلاج في المدن، وتساعد في تخفيف العبء المالي عليهم، والتشجع على الفحص الدورى ونمط الحياة الصحي، وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتساهم فى تغيير السلوكيات الصحية للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القوافل شملت عددًا من التخصصات والخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة من بينها "الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد، والأنف والأذن"، فضلًا عن وجود صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، هذا بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.