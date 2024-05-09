القاهرة الإخبارية: مصر تجدد تحذيرها للمشاركين بمفاوضات التهدئة في غزة من خطورة التصعيد

أفاد مصدر رفيع المستوى، باستئناف المباحثات بالقاهرة اليوم الخميس، بحضور الوفود المشاركة كافة في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة.

وأكد في تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الوفد الأمني المصري يكثف جهوده لإيجاد صيغة توافقية حول النقاط الخلافية، وذلك حسبما أفادته الفضائية في خبر عاجل لها.

وأشار إلى أن «مصر جددت تحذيرها للمشاركين بالمفاوضات من خطورة التصعيد حال فشل المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة».

وفي وقت سابق، قال مصدر مصري مطلع، إن حركات حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية تشارك في مفاوضات الهدنة، مؤكدا انفتاح جميع الفصائل الفلسطينية المشاركة في المفاوضات على التوصل لاتفاق.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن المصدر توضيحه أن «نائب الأمين العام للجبهة الشعبية عدّل بند وقف إطلاق النار في مفاوضات القاهرة».

وأشار إلى أنه «سيتم تنفيذ بند وقف إطلاق النار خلال مراحل الاتفاق، بدلا من تنفيذه خلال المرحلة الأولى فقط».

وأضاف المصدر أن «بند وقف إطلاق النار تم تغييره إلى (العودة للهدوء المستدام وصولا لوقف إطلاق نار دائم)»، موضحًا أن إسرائيل استبدلت هي الأخرى تعبير «وقف نار دائم» بكلمة «مستدام» مما يتيح لها العودة في أي وقت دون التزام.

وختم المصدر تصريحاته بالقول إن «مفاوضات هدنة غزة تستكمل اليوم الخميس، للعمل على تذليل النقاط الخلافية، مع وجود إشارات لنضوج الاتفاق بشأن الهدنة».