ترامب يعلن عن تعيين جانين بيرو بمنصب كبيرة المدعين الاتحاديين في واشنطن العاصمة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أنه سيقوم بتعيين جانين بيرو، المدعية العامة السابقة والقاضية المنتخبة، في منصب كبيرة المدعين الاتحاديين في العاصمة واشنطن.

وتشارك بيرو، التي انضمت إلى فوكس نيوز في عام 2006، في تقديم برنامج "ذا فايف" في أمسيات أيام الأسبوع. وكان قد تم انتخابها قاضية في محكمة مقاطعة ويستشستر في نيويورك عام 1990، وعملت لاحقا ولثلاث فترات كمدعية عامة منتخبة للمقاطعة.

واختار ترامب بيرو لتولي قيادة أكبر مكتب للمدعي العام الأمريكي في البلاد، على الأقل مؤقتا، بعد أن سحب ترشيحه للناشط المحافظ إد مارتن جونيور. وجاء ذلك بعد أن قال عضو جمهوري رئيسي في مجلس الشيوخ إنه لا يستطيع دعم مارتن بسبب دفاعه عن مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وقال ترامب يوم الخميس في المكتب البيضاوي: "إنه شخص رائع، ولم يحصل على الدعم من الأشخاص الذين كنت أتوقع منهم ذلك". وأضاف لاحقا: "لكن لدينا شخص آخر سيكون رائعا".

يشار إلى أن بيرو هي الأحدث في سلسلة التعيينات القادمة من فوكس نيوز، بما في ذلك وزير الدفاع بيت هيجسيث، الذي شارك في تقديم برنامج "فوكس آند فريندز ويك إند".