ساليبا على رادار تمديد عقده مع أرسنال

يتجه نادي آرسنال الإنجليزي لتقديم عرض جديد ومغري لمدافعه الفرنسي ويليام ساليبا، في محاولة لضمان استمراره مع الفريق ومنع انتقاله إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن إدارة "الجانرز" تسعى لتأمين بقاء ساليبا، البالغ من العمر 24 عامًا، والذي يمتد عقده الحالي حتى صيف 2027، وسط اهتمام قوي من ريال مدريد.

ووفقًا للصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، فإن النادي الملكي يجهز عرضًا ماليًا ضخمًا للتعاقد مع ساليبا، الذي تُقدر قيمته السوقية بـ80 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت".

ويُعد ساليبا أحد أبرز عناصر آرسنال هذا الموسم تحت قيادة المدرب ميكل أرتيتا، حيث خاض 49 مباراة في مختلف المسابقات، وسجّل هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤديًا دورًا محوريًا في الخط الدفاعي للفريق.