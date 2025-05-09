جدول مباريات الأهلي بعد الفوز على المصري

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انتصر الأهلي مساء اليوم الخميس بنتيجة 4-2 على المصري البورسعيدي في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي السطور التالية نستعرض ما تبقى من مباريات الأهلي لنهاية الدوري..

1- أمام سيراميكا يوم 13 مايو.. في الجولة السادسة للدور الثاني.

2- أمام البنك الأهلي يوم 17 مايو.. في الجولة السابعة للدور الثاني.

3- أمام فاركو يوم 28 مايو.. في الجولة التاسعة للدور الثاني.

بهذه النتيجة، يصل الأهلي لصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي ينتظر مواجهة البنك الأهلي غدا الجمعة.