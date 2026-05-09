الكرملين: لم تتم مناقشة تمديد الهدنة في أوكرانيا بعد 11 مايو حتى الآن

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، مناقشة تمديد الهدنة في أوكرانيا بعد 11 مايو حتى الآن.

وبحسب ما نشرته وكالة «ريا نوفوستي»، جاء ذلك ردًا على سؤال الصحفيين بشأن اطلاع الكرملين على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن تمديد وقف إطلاق النار سيكون «أمرًا جيدًا».

وأضاف بيسكوف: «لم نناقش تمديد الهدنة في أوكرانيا بعد 11 مايو حتى الآن، وقف إطلاق النار ساري المفعول خلال أيام 9 و10 و11 مايو، ولم نناقش أي أمور أخرى».

كما نفى المتحدث التخطيط لإجراء مكالمة هاتفية جديدة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداده لإرسال مفاوضين أمريكيين إلى موسكو، «إذا كان ذلك سيسهم في التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا».

وقال ترامب للصحفيين، ردًا على سؤال حول استعداده لإرسال وفد أمريكي إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا: «سأفعل ذلك إذا اعتقدت أن ذلك سيساعد. سأفعل ذلك»، حسب ما أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وفي سياق متصل، أعرب ترامب عن رغبته في «تمديد كبير» للهدنة بين روسيا وأوكرانيا، في إشارة إلى الهدنة المعلنة خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو الجاري.

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أعلن في وقت سابق، أن روسيا وافقت على مبادرة ترامب، لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني.



