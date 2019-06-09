الرئيس الصربي يطلب من ميركل الوساطة في المحادثات مع كوسوفو

طلب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المساعدة في "تجاوز التوقف" في المحادثات مع كوسوفو، التي رفضت إلغاء الضريبة فرضتها على الواردات من جارتها العام الماضي.

وفرضت كوسوفو ضريبة بنسبة 100 % على الواردات من صربيا في نوفمبر الماضي في رد فعل على حملة صربيا ضد محاولتها للانضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول).

ويصر فوتشيتش على أن المفاوضات حول تطبيع العلاقات لن تستمر إلا عندما يتم إلغاء الرسوم الجمركية وإلغاء استئناف التدفق الحر للسلع . وتريد كوسوفو أن تعترف صربيا بها كدولة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال المكتب الصحفي لفوتشيتش بعد مكالمة هاتفية مع ميركل اليوم السبت إن صربيا تبحث عن مساعدة من الاتحاد الأوروبي بشأن الوساطة للتوصل إلى تسوية تضمن الاستقرار في البلقان.