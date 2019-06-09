رد فعل رصين من وزير خارجية ألمانيا على مطالب ظريف بالتوصل لنتائج لإنقاذ الاتفاق النووي

صدر رد فعل هادئ من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على تصريحات نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بشأن الاتفاق النووي الإيراني، ومطالبته بالتوصل لنتائج لإنقاذ الاتفاق.

وقال ماس اليوم الأحد لدى زيارته في أبو ظبي: "ما قاله وزير الخارجية ظريف اليوم، ليس جديدا بالنسبة لنا"، لافتا إلى أن الأوروبيين يعملون الآن بالفعل على إتاحة تحويلات مالية على الرغم من العقوبات الأمريكية.

ولكن الوزير الألماني لم يعلن عن عروض جديدة ملموسة لتحسين الوضع الاقتصادي في إيران، وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل لـ"طرق بناءة" للحفاظ على الاتفاق من خلال المباحثات، وقال: "في النهاية يجب أن يكون لدى إيران اهتمام سياسي أيضا في استمرار بقاء هذا الاتفاق قائما في المستقبل".

وكان وزير الخارجية الإيراني طالب بقية الدول الأطراف في الاتفاق النووي في وقت سابق اليوم بتطبيع العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول: "على الأوروبيين وبقية الدول الأطراف في الاتفاق النووي إعادة العلاقات الاقتصادية مع إيران إلى وضعها الطبيعي".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تواصل فرض المزيد من الضغوط الهائلة على إيران لإجبارها على إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الذي كانت توصلت إليه مع الدول الكبرى عام 2015، وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة أحادية منه العام الماضي.

وكانت إيران أعلنت في مايو الماضي خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وهددت بمزيد من الإجراءات بعد 60 يوما.

وقال ظريف اليوم أيضا: "قلنا قبل ذلك إننا سننفذ خطتنا في أول 60 يوما، وسنتخذ إجراء إضافيا خلال الـ 60 يوما القادمة، ثم سنقرر المزيد من الإجراءات"

ويعتزم ماس التوجه مساء اليوم الأحد إلى طهران، ومن المقرر أن يلتقي هناك بنظيره الإيراني وكذلك الرئيس حسن روحاني غدا الاثنين.

وكان وزير الخارجية الاتحادي بدأ أول أمس الجمعة جولة في منطقة الشرق الأوسط لمدة أربعة أيام، استهلها بزيارة الأردن وتفقد قوات بلاده في قاعدة الأزرق، وتوجه أمس السبت إلى العراق في زيارة مفاجئة قصيرة لم يُعلن عنها من قبل لأسباب أمنية، ثم عاد اليوم الأحد إلى الأردن والتقي بنظيره هناك أيمن الصفدي، وانطلق منها إلى الإمارات العربية المتحدة.

وجاء على جدول أعمال زيارة ماس في أبو ظبي لقاء مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يعتزم التوجه إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة تستمر يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين وإجراء مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هناك.