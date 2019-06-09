الأحد 9 يونيو 2019 8:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟

النتـائـج تصويت

الخارجية الروسية تتهم واشنطن بالسعي لإضعاف العلاقات بين موسكو وبكين

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الأحد 9 يونيو 2019 - 8:11 م | آخر تحديث : الأحد 9 يونيو 2019 - 8:11 م

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الولايات المتحدة مستعدة بالقيام بأي شيء في سبيل إضعاف العلاقات بين روسيا والصين.

وأضافت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد - أن واشنطن تنفذ فعليا خططا محددة لتحقيق هذا الهدف، معتبرة أن الغرب شعر بالرعب مما يجري من تعاون بين روسيا والصين.

وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، محادثات في موسكو وشاركا في منتدى بطرسبورج الاقتصادي، حيث كان الرئيس الصيني هو الضيف الرئيسي للمنتدى.

وقال الرئيس الصيني إن العلاقات بين بلاده وروسيا تتطور بإطراد، وتعيش حاليا طفرتها، وأكد أن روسيا والصين تدعمان بقوة بعضهما البعض وتحميان مصالحهما الحيوية المشتركة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك