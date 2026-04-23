إصابة مزارع فلسطيني باعتداء لمستوطنين جنوب نابلس

أُصيب مزارع فلسطيني، مساء الخميس، جراء اعتداء مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين عليه بالضرب المبرح في قرية عوريف جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام قوات إسرائيلية قرية بزاريا شمال غرب نابلس، ونصب خيمة استيطانية شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصادر محلية، قولها إن المواطن عبد الفتاح الصفدي أصيب في الرأس والوجه جراء هجوم مستوطنين عليه أثناء عمله في أرضه بمنطقة عوريف.

وفي بيت لحم نصب مستوطنون خيمة على أراضي قرية كيسان شرق المدينة، في منطقة "ظهر المزراب" القريبة من منازل المواطنين، ورفعوا عليها أعلام إسرائيل، وفق ما ذكرت "وفا".

وفي سياق متصل ذكرت "وفا" أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل جنوبي الضفة، وسط اندلاع مواجهات".

وأضافت أن "قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية مخيم العروب من منطقة التلة باتجاه وسط المخيم، واندلعت على إثرها مواجهات مع المواطنين".

وأشارت إلى أن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، تجاه منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات".

كما اقتحمت قوات إسرائيلية قرية بزاريا بعدد من الآليات العسكرية، وجابت شوارعها، دون أن يُبلغ عن اعتقالات أو إصابات، وفق ما ذكر شهود عيان للأناضول.

يأتي ذلك وسط تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرى الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت مهاجمة منازل المواطنين، والاعتداء على رعاة الأغنام، والاستيلاء على أراضٍ فلسطينية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، وفق معطيات فلسطينية رسمية، ما أدى إلى استشهاد 1153 فلسطينيا على الأقل، وإصابة الآلاف، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا.