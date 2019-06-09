بريطانيا تطالب المجلس العسكري السودانى بالإفراج عن 3 من الحركة الشعبية لتحرير السودان

طالب السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق مساء اليوم السبت المجلس العسكري الانتقالي في السودان بالإفراج الفوري عن ثلاثة من قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع الشمال).

وكانت السلطات السودانية اعتقلت صباح اليوم خميس جلاب، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال، بالإضافة إلى مبارك أردول المتحدث الرسمي باسم الحركة.

كما اعتقلت السلطات السودانية قبل يومين، ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وقال السفير البريطاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من غير المقبول أن يظل ياسر عرمان ومبارك أردول وخميس جلاب رهن الاعتقال في السودان بدون أي أخبار عن وضعهم.وتم القبض على الأخيرين في اليوم التالي لمقابلة نائبي. يجب على المجلس العسكري الانتقالي إطلاق سراحهم وقادة المعارضة الآخرين على الفور".

ولم يصدر تعقيب من السلطات السودانية، حتى مساء اليوم، على أنباء اعتقال ثلاثي الحركة الشعبية.

ومنذ حزيران 2011، تخوض الحركة تمردا مسلحا في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).