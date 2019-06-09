الوفد الروسي لمراقبة الانتخابات الكازاخية: نسبة الإقبال أكثر من 50% ولم نسجل انتهاكات

أكد ميخالكوف جورجي، ممثل ومخرج روسي ومراقب في الانتخابات الكازاخية، نجاح تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة في كازاخستان، اليوم الأحد، بالمشاركة النشطة للناخبين الكازاخيين، حيث بلغت نسبة الإقبال أكثر من 50% حتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن الشعب الكازاخي يختار، اليوم، رئيسا جديدا ليقود البلاد نحو المستقبل.

وأضاف جورجي- في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، الوفد الروسي الذي ضم تسعة مراقبين للانتخابات الكازاخية، الذي يمثل رابطة الدول المستقلة - أنه قابل الرئيس الأول نور سلطان نزارباييف في مركز الاقتراع الذي أدلي بصوته فيه، وأن نزارباييف قال له إنه اتخذ القرار الصائب بالتنحي عن السلطة، وأنه سيستمر في أن يلعب دورا سياسيا نشطا في المستقبل.

بدوره، قال كرافشينكو فلايمير كازيمروفيتش، عضو في مجلس الفيدرالي الروسي، إنه زار اليوم عدة مراكز اقتراع في العاصمة التي شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين الكازاخيين، لافتا إلى أنه لم يلاحظ أي انتهاكات كبيرة في العملية الانتخابية، باستثناء أن أحد مراكز الاقتراع شهدت طوابير طويلة للمواطنين، وبعضهم واجه نقصا في المعلومات، ولكن سرعان من تم التعامل مع هذه المشكلة، حيث وفر المنظمون كافة التسهيلات والإيضاحات للناخبين.

من جهته، أكد جوسمان ميخائيل، نائب أول لوكالة الأنباء الروسية (تاس)، أن الانتخابات الرئاسية في كازاخستان جرت وفقا لأعلى المعايير الدولية، حيث وفرت السلطات الكازاخية المختصة كافة التسهيلات، واصفا عمل اللجنة الانتخابات المركزية مع العملية الانتخابية بالاحترافي.

وقال إن مراكز الاقتراع تشهد إقبالا متزايدا كل ساعة حتى موعد الإغلاق، مؤكدا أن العملية الانتخابية اتسمت بالنزاهة والشفافية وكانت منظمة، حيث وفر المنظمون المعلومات اللازمة للناخبين، ولم يتم تسجيل أي انتهاكات، وأن الوفد الروسي سوف يقدم تقريره، بعد الانتهاء من عملية التصويت في الساعة التاسعة مساء اليوم.

يشار إلى أن 9 آلاف و986 مركز اقتراع، فتحت أبوابها، صباح اليوم، أمام 11 مليونا و814 ألف ناخب، يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تجري في كازاخستان، ويتنافس على مقعد الرئاسة فيها سبعة مرشحين، من بينهم امرأة واحدة.