صحة غزة: المستشفيات استقبلت 151 شهيدًا خلال الـ24 ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت 151 شهيدًا (منهم 116 انتشال)، و72 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان، اليوم السبت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,682 شهيدًا و170,033 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ولفتت إلى إضافة 320 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين من الثالث إلى العاشر من أكتوبر الجاري.

وبحسب البيان، سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، 463 شهيدًا، من بينهم 157 طفلًا.