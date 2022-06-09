وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بضرورة الإسراع في عقد اللجنة المشتركة مع تنزانيا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه يعتز بصورة كبيرة بالتعاون والتفاهم القائم مع نظيرته التنزانية ليبراتا مولا مولا، مشيرًا إلى أن زيارتها الأخيرة للقاهرة، تضمنت حمل رسالة من رئيس الجمهورية التنزاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته التنزانية، مساء الخميس، أن الرسالة تؤكد وجود إرادة سياسية قوية، لتدعيم العلاقات الثنائية، واستمرار التنسيق الوثيق للارتقاء بالعلاقة، والعمل ضمن الاتحاد الإفريقي، والتنسيق لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين والقارة، واستعراض تطورات الساحة الدولية.

وذكر أن لقاء الوزيرة مع الرئيس السيسي، تناول تلك الموضوعات بإسهاب، وشهد التأكيد على حرص مصر وعزيمتها على تقديم كل سبل الدعم، والعمل على تنمية العلاقة مع تنزانيا واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الإسراع في عقد اللجنة المشتركة، خلال أقرب فرصة ممكنة، بعد التحضير لمخرجاتها، قائلًا إن اللقاء تطرق إلى المشروعات التي توافق عليها الجانبان وضرورة تفعليها، وتذليل أي عقبات تعتريها.

ووصلت إلى القاهرة فجر اليوم الخميس وزيرة خارجية تنزانيا، قادمة من دار السلام في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، تبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وتنزانيا، وآخر التطورات في المنطقة والقارة.