الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 7 مواطنين برصاص قوات الاحتلال جنوب الضفة الغربية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة حلحول جنوبي الضفة الغربية، وذلك بحسب ما أوردته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بلدة حلحول شمال الخليل، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت الوكالة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة وسط بلدة حلحول، وأغلقت الشارع الرئيسي ومنعت حركة المواطنين، وداهمت أحد محلات الصرافة وأغلقته.

واندلعت إثر ذلك مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وفي سياق متصل، أصيب فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، كما اعتقلت 19 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال مدعومة بجرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وداهمت عدة أحياء، ونشرت القناصة على أسطح العمارات، ما تسبب باندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان فلسطينيين في منطقة الكتف والساق، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واقتحامات واعتقالات واسعة فجر اليوم، طالت 19 مواطنا فلسطينيا خلال اقتحامها العديد من المواقع في أنحاء الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن نابلس وطوباس وجنين ورام الله والبيرة وطولكرم والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت هؤلاء المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.

من جهة أخرى، هدمت قوات الاحتلال، منزلا مكونا من أربع شقق سكنية قيد الإنشاء في مدينة بيت جالا غربي مدينة بيت لحم.

وقالت العائلة المالكة للمنزل، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت منطقة بير عونه في بيت جالا، وهدمت منزلهم البالغة مساحته الإجمالية 400 متر مربع، بحجة عدم الترخيص.