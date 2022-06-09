الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في أزمة النهائي الإفريقي خلال مؤتمر السبت

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا بعد غدٍ السبت، بمقر الأهلي بالجزيرة، يكشف خلاله عن تفاصيل جديدة خاصة بأزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم يوم30مايو الماضي، وقرار الاتحاد الإفريقي بإقامة المباراة في ملعب غير محايد بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف ومبدأ تكافؤ الفرص.

يُعقد المؤتمر في الثانية عشرة ظهر السبت المقبل، في حضور أعضاء مجلس إدارة النادي، وتم توجيه الدعوة لوسائل الإعلام لحضور المؤتمر.

وكان الأهلي قد أعلن عن عقد مؤتمر صحفي قبل السفر إلى المغرب لكشف تفاصيل الأزمة الخاصة بنهائي بطولة إفريقيا والمواقف التي صدرت من كل الأطراف خلال تلك الأزمة.

وخسر الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الماضي بعد الخسارة أمام الوداد المغربي بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب.