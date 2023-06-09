معوض: غياب المترجي لن يؤثر على الوداد أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

قال سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، إن محلل الأداء داخل الجهاز الفني للأهلي له دورًا كبيرًا للغاية مع الفريق، وكل لاعب يكون له أدوار في المباريات تعتمد على نتائج التحليل الفني، مشددًا على أن الوداد المغربي يتميز بألعاب الهواء والتي كانت وراء وصوله للنهائي.

وأضاف معوض في تصريحات تليفزيونية: "الوداد يعتمد على الكرات الثابتة، وستكون هناك مهام خاصة لعبدالمنعم وياسر إبراهيم في دفاع الأهلي، وسيكون هناك تكليفات خاصة للاعبين، لأن الفريق المغربي يعتمد على الكرات الثابتة والعرضيات بشكل كبير خصوصا من يحيى عطية الله الذي يسدد كثيرا نحو المرمى".

وتابع: "مصطفى شوبير قدم مستوى مميزًا وكولر قام بتجهيزه جيدا في لقاء الذهاب بعدما أخرج محمد الشناوي من معسكر اللقاء تمامًا، لكن وجود الشناوي مهم للغاية في لقاء الإياب، وسيكون هو بنسبة 90% هو محور اللقاء، لابد أن يتفوق في الكرات العالية التي يمتاز بها الوداد".

وأكمل: "من الطبيعي أن يشارك محمود كهربا، ولكن يجب وجود أفكار يلعب بها الأهلي، خصوصا في الجانب الهجومي والاعتماد على سرعات الأطراف، وأكثر فترة يستغلها الفريق في حالة قطع الكرة لابد أن يتم نقلها بشكل سريع".

وواصل: "يحيى عطية الله من أهم اللاعبين في الوداد ويعطيهم قوة كبيرة في الكرات الثابتة، وإرسال الكرات العرضية، وعلي معلول سيكون من نجوم المباراة، ولن يتقدم كثيرًا للهجوم، وأيوب العملود سيكون له دور هجومي أيضا في المباراة مع عطية الله".

وزاد: "دفاع الوداد يمتاز بالأطوال والتعامل الجيد مع الكرات العرضية والالتحام بشكل قوي، وسط ملعب الوداد كان جيدًا في القاهرة لأن مروان عطية كان يلعب بمفرده بينما حمدي فتحي وديانج كلا منهما على الطرف، لكن الأمر سيتغير في لقاء الإياب، الأهلي كان يهاجم وهناك مساحات كثيرة، والعكس سيحدث هناك في المغرب سيتم إغلاق الوسط".

وأردف: "غياب المترجي لن يؤثر على الوداد، ويحيى جبران لاعب قادر على الخروج بالكرة ويجب الضغط عليه مبكرا، ونجاح الوداد دفاعيا سيكون في إيقاف الشحات وبيرسي تاو".

وأتم: "لو كانت مباراة الذهاب انتهت 2-0، كان الأهلي سيقترب كثيرا، وأرى أن النسبة متساوية بين الفريقين 50 % لكل فريق، يجب اللعب بنفس الثقة والتركيز الذي ظهروا به في لقاءات إفريقيا".