الإمارات تدين وتستنكر الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، مؤكدة رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، اليوم الأحد، على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مشددة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ247 على قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضي، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 283 شهيدًا و814 إصابة».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفًا و84 شهيدًا و84 ألفًا و494 إصابة.

ولفتت إلى ارتفاع ضحايا مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في مخيم النصيرات يوم أمس، إلى 274 شهيدًا و698 إصابة منها حالات حرجة.

ونوهت أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».