بيني جانتس يعلن استقالته من مجلس الحرب الإسرائيلي: لم أدخل في شراكة سياسية

أعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس استقالته من منصبه في حكومة الحرب.

وقال في كلمة له، مساء الأحد، إن حكومة الحرب أقيمت من أجل المصير المشترك وليس من أجل الشراكة السياسية.

وأضاف أنه بعد مرور أشهر من هجمات السابع من أكتوبر، فقد تغيّر اتخاذ القرارات، موضحا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومن معه جعلوا من الوحدة دون رصيد.

وأشار إلى أن هناك قرارات استراتيجية مصيرية تم التردد حيالها لاعتبارات سياسية، موضحا أنه لا يضمن نجاحا سهلا للحرب.

ولفت إلى أن إسرائيل يمكنها أن تصل لما سماه انتصارا حقيقيا يُعيد الأسرى، اعتمادا على تحقيق التوازن بين ما سماه النصر العسكري والرؤية السياسية.

وفي 18 مايو الماضي، أمهل جانتس نتنياهو حتى 8 يونيو الجاري لوضع استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها وإلا سينسحب من الحكومة.

وانضم جانتس وأيزنكوت إلى حكومة نتنياهو كعضوين في مجلس الحرب الذي تشكل عقب اندلاع الحرب.