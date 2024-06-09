ننشر قائمة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين في الشرقية

حصلت «الشروق» على قائمة الطلاب والطالبات أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين في محافظة الشرقية عن العام الدراسي 2023 - 2024.

وجاءت قائمة أوائل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين في محافظة الشرقية كالأتي:

- المركز الأول: الطالبة ريهام أشرف عبدالحكيم، من معهد عمر بن العاص الأزهري بمركز كفر صقر.

- المركز الثاني: الطالبة حنين أشرف أبو العينين، من معهد القرين الأزهري بمدينة القرين.

- المركز الثالث: مي إبراهيم أحمد، من معهد القصبي غرب الأزهري بمركز أولاد صقر.

- المركز الرابع: الطالب محمد هشام يوسف، من معهد أولاد زايد الأزهري بمركز الإبراهيمية.

- المركز الخامس: الطالبة جنا عبدالرحمن منصور، من معهد الجديدة الأزهري بمركز منيا القمح.

كان الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اعتمد اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية لمعاهد منطقة الشرقية الأزهرية، وذلك بنسبة نجاح بلغت 80.6%.