تحطم طائرة في المحيط الهادئ قبالة سواحل سان دييجو بالولايات المتحدة

تحطمت طائرة تحمل ستة أشخاص في المحيط الهادئ قبالة سواحل مدينة سان دييجو الأمريكية، فيما يعكف خفر السواحل على تحديد موقع الحطام.

وصرح مسئولون في خفر السواحل، بأنه تم تحديد نطاق سقوط الطائرة بالقرب من منطقة بوينت لونا على بعد 8 كيلومترات من سواحل مدينة سان دييجو، وبدأت عمليات البحث عن الحطام في منطقة يصل عمق المياه فيها إلى حوالي 200 قدم (61 مترا).

وذكرت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية أن الطائرة، وهي من طراز سيسنا 414، وتعمل بمحركين تحطمت في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف مساء أمس الأحد بعد إقلاعها بفترة قصيرة،

وتشير بيانات موقع "فلايت أواير دوت كوم" لبيانات الرحلات الجوية أن الطائرة كانت متجهة إلى فينيكس.

وأكد المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة أنه يجري تحقيقا بشأن الحادث.