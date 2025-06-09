الإمام الأكبر يعزي أسرة البطل خالد محمد شوقي: ضرب أروع الأمثلة في التضحية



أجرى الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا بأسرة البطل «خالد محمد شوقي»، الذي ضحّى بحياته في محاولة لإنقاذ محطة بنزين بمدينة العاشر من رمضان، حيث قام بإخراج سيارة محترقة محملة بالوقود لمنع امتداد الحريق إلى خزانات الوقود والتجمعات السكنية المحيطة.

وأعرب الإمام الأكبر عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة البطل، مؤكدًا أن والدهم «شهيد الوطن» قدّم نموذجًا رائعًا في التضحية والشجاعة والفداء.

وشدد شيخ الأزهر على ضرورة تخليد هذه النماذج البطولية في ذاكرة الوطن، معلنًا أن أبواب الأزهر مفتوحة لأسرة الشهيد في كل وقت، موجهاً قيادات الأزهر بالتواصل مع الأسرة والعمل على تلبية احتياجاتهم بأسرع وقت.

وتضرّع الإمام الأكبر إلى الله عز وجل أن يرحم الشهيد، ويتغمّده بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أسرته ويرزقهم الصبر والسلوان.