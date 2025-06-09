رئيس البرلمان التركي: هجوم إسرائيل ضد السفينة مادلين اعتداء دنيء على الكرامة الإنسانية

- السفينة مادلين تهدف للفت الانتباه إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة ولم يكن على متنها سوى مدنيين

- سياسة العقاب والإبادة الجماعية والحصار الممنهجة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ليس لها أي شرعية قانونية أو إنسانية

- ندعو المجتمع الدولي إلى رفع صوته ضد هذا التجاوز الصارخ للقانون، والدفاع عن القيم الإنسانية، والوقوف إلى جانب "مادلين"

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إن العملية الإرهابية للقوات الإسرائيلية ضد السفينة "مادلين" في المياه الدولية هي اعتداء دنيء على الكرامة الإنسانية.

وأوضح قورتولموش في منشور على منصة إكس، الاثنين، أن السفينة "مادلين" تهدف للفت الانتباه إلى الإبادة الجماعية في غزة، ولم يكن على متنها سوى مدنيين حاولوا كسر الحصار عن القطاع.

وأضاف: "العملية الإرهابية للقوات العسكرية الإسرائيلية ضد سفينة مادلين هي اعتداء دنيء على الكرامية الإنسانية، وليس فقط على بعثة إغاثة إنسانية".

وشدد على أن سياسة العقاب والإبادة الجماعية والحصار الممنهجة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ليس لها أي شرعية قانونية أو إنسانية.

ولفت إلى أن عرقلة المساعدات الإنسانية تعتبر جريمة واضحة بموجب القانون الدولي، مبينًا أن الوضع اليوم يظهر مجددًا أن ميزان العدالة في النظام العالمي قد انكسر، وأن القوي يسحق الضعيف.

وأردف: "ندعو المجتمع الدولي إلى رفع صوته ضد هذا التجاوز الصارخ للقانون، والدفاع عن القيم الإنسانية، والوقوف إلى جانب مادلين".

وجدد رئيس البرلمان التركي تأكيده وقوف أنقرة إلى جانب غزة، والسفينة "مادلين"، والعدالة والسلام والكرامة الإنسانية.

وفجر الاثنين، أعلن "ائتلاف أسطول الحرية" أن الجيش الإسرائيلي اختطف المتضامنين الدوليين على متن السفينة "مادلين" التي كانت في طريقها إلى غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، بعد اقتحام السفينة.

وقال الائتلاف، في بيان عبر تلجرام: "الجيش الإسرائيلي اختطف المتطوعين على متن سفينة مادلين، وانقطع الاتصال بالكامل مع القارب منذ لحظة الاقتحام".

في السياق ذاته، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن الجيش الإسرائيلي اعتقل الناشطين الـ12 على متن السفينة "مادلين" تمهيدا لترحيلهم.

ويأتي الاقتحام بعد ساعات من تحذيرات إسرائيلية بمنع السفينة من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة، واعتبارها محاولة "غير قانونية" لكسر الحصار البحري، وفق بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

والأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليمات للجيش بالتحرك لمنع وصول السفينة إلى قطاع غزة.

وكان على متن السفينة "مادلين" 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.

وسبق أن تعرضت سفينة أخرى تابعة أيضا للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، وهي سفينة "الضمير"، لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في 2 مايو الماضي، أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.