شهدت مباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين صباح اليوم، ضمن استعداداتهما النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، تسجيل تريزيجيه لهدف التعادل للمارد الأحمر.

نجح تريزيجيه في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 من تمريرة في ظهر دفاعات باتشوكا توغل تريزيجيه بالكرة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة في الشباك.

وسجل جون كينيدي هدف التقدم لصالح الفريق المكسيكي في الدقيقة 11، بعد تمريرة بينية متقنة اخترقت دفاع الأهلي، انفرد على إثرها بالحارس محمد الشناوي، وسدد الكرة في الشباك ببراعة.