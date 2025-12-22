سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الدفاع المدني السوري، الاثنين، إصابة اثنين من عناصره برصاص عناصر تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي الذي ينشط في سوريا تحت مسمى "قسد"، قرب حي الأشرفية بمدينة حلب شمالي البلاد، وفق إعلام رسمي.

وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى "إغلاق طريق غازي عنتاب - حلب من جهة دواري الليرمون وشيحان بسبب استهداف قوات قسد للطريق".

ونقلت الوكالة عن الدفاع المدني السوري قولها إن "عنصرين من الدفاع المدني أُصيبا برصاص قسد قرب حي الأشرفية بمدينة حلب".

وفي وقت سابق، أفادت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية بأن "قسد تستهدف نقاطا للأمن الداخلي قرب دواري شيحان والليرمون شمالي حلب".

وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وزعيم تنظيم "قسد" فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم "مظلوم عبدي"، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، لكن التنظيم يماطل في تنفيذه.