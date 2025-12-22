الاحتلال الإسرائيلي يُخطر بهدم 6 منازل في بلدة ترقوميا غرب الخليل

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم ستة منازل قيد الإنشاء في بلدة ترقوميا، غرب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وداهمت قوات الاحتلال منطقة شعب البير في بلدة ترقوميا، وسلّمت إخطارات بهدم ستة منازل مكوّنة من عدة طوابق، تعود ملكيتها للمواطنين: أنس ومحمد محمود فطافطة، وعبد الفتاح سمير أبو حلتم، ومحمد رسمي أبو رعية، إضافة إلى شقيقين من أبناء موسى جعافرة، رغم امتلاكهم أوراقًا رسمية تثبت ملكيتهم للأراضي والمنازل، بحسب وكالة وفا.

وتقع المنازل المهددة بالهدم على بعد عدة كيلومترات من مستعمرتي "تيلم" و"أدورا" المقامتين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في بلدة ترقوميا.

وناشد أصحاب المنازل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية التدخل العاجل لوضع حد لممارسات الاحتلال ومستعمريه، الذين يسعون إلى إرغام المواطنين على الرحيل عن مساكنهم وأراضيهم، تمهيدًا للاستيلاء عليها لصالح عمليات التوسع الاستعماري.