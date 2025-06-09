أعلنت شركة السكك الحديدية الحكومية في هولندا "إن.إس" إن إضرابا مقررا غدا الثلاثاء سيؤدي إلى توقف حركة القطارات بشكل فعلي في البلاد، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

ودعت نقابة "في.في.إم.سي" الخاصة بموظفي السكك الحديدية إلى تنظيم إضراب في شمال هولندا ومنطقتي زيلاند وغرب برابانت بجنوب البلاد، ولكن شركة السكك الحديدية قررت إغلاق الشبكة فعليا لأن استمرار الخدمات في مناطق أخرى من البلاد لن يكون عمليا.

وكانت حركة السكك الحديدية في هولندا قد توقفت يوم الجمعة الماضية، عندما دعت النقابة إلى إضراب في وسط البلاد.

وسوف تتأثر أيضا حركة السكك الحديدية الدولية في هولندا أيضا بشكل بالغ، بما في ذلك القطارات الليلية. وسوف تعمل خدمة بين المحطة المركزية في أمستردام ومطار سخيبول.

وذكرت شركة السكك الحديدية الهولندية أن خدمات معينة سوف تعمل بين أمستردام وكل من بروكسل وكولونيا.

وذكرت نقابة "في.في.إم.سي" أن المحادثات مع إدارة شركة السكك الحديدية لم تثمر عن أي نتائج بشأن زيادة الأجور، وتحسين ظروف العمل.