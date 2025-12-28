أعلنت الكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي، عبر حسابها الرسمي بفيسبوك عن وفاة والد ابنتها المخرج عمرو بيومي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد عن عمر يناهز 63 عاما، بعد أن قدم عددا من الأعمال السينمائية المتنوعة.

وكتبت الشافعي قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نقول إلا ما يُرضي الله، وفاة والد ابنتي المخرج عمرو بيومي. مع السلامة يا طيب، ربنا يقوّي حنين ويصبرنا".



ومن المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد النور بمنطقة العباسية، على أن يدفن بمقابر 15 مايو.

ويعد عمرو بيومي من المخرجين والممثلين البارزين، وُلد في 13 سبتمبر 1962، وتخرّج في المعهد العالي للسينما – قسم الإخراج عام 1985. بدأ مسيرته الفنية كمخرج مساعد في عدد من الأفلام الروائية، وشارك في إخراج نحو 15 فيلمًا خلال الفترة من 1984 إلى 1988، من أبرزها فيلم جري الوحوش للمخرج علي عبد الخالق عام 1987.