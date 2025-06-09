المنيا: وجبة مسمومة تنقل 35 شخصا إلى المستشفى في ملوي

شهد مستشفى ملوي التخصصي حالة شديدة من الارتباك، إثر نقل 35 شخصًا بينهم أطفال، مصابين بقيء وتقلصات معوية، ادعاء إصابتهم بتسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة طعام داخل أحد المطاعم بمدينة ملوي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة عدد من المواطنين باشتباه تسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة في مركز جنوب محافظة المنيا.

وتبين من التحريات أن المصابين هم: علي أسامة 16 عامًا، إبراهيم أسامة 14 عامًا، جنى أحمد 16 عامًا، إسراء أحمد 20 عامًا، منة الله عصام 21 عامًا، رودينا أيمن 16 عامًا، روفيدا أيمن 16 عامًا، عبد الرحمن طه 28 عامًا، فاطمة هاشم 23 عامًا، منى عبد البديع 52 عامًا، ياسمين جمال 25 عامًا، فاطمة محمد 23 عامًا، حنان صابر 40 عامًا، فريدة جمال 25 عامًا، أميمة شريف 19 عامًا، عبير مصطفى 20 عامًا.

كما أصيب كل من أحمد محمد 39 عامًا، حمدية راغب 55 عامًا، هنية شحاتة 25 عامًا، مي حمادة 20 عامًا، محمد حمادة 18 عامًا، عمرو حماده عبد الحميد 20 عامًا، أميرة أحمد شيبوت 21 عامًا، داليا أحمد شيبوت 17 عامًا، عائشة ياسر عبد العزيز 12 عامًا، محمد طارق فاروق 18 عامًا، حسناء أحمد أبو المجد 23 عامًا، سما أحمد أبو المجد 16 عامًا، مصطفى أبو المجد 14 عامًا، آلاء محمود أبو المجد 11 عامًا، أحمد بلال أنور 13 عامًا، شروق عزت عبد الحكيم 28 عامًا، جودي محمد عماد 13 عامًا، غلي غيد 23 سنة، سناء علي عيد، 33 سنة.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 35 شخصًا، باشتباه تسمم إثر تناول وجبة طعام "فراخ وأرز برست" فاسدة في إحدى مطاعم مدينة ملوي.



تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.